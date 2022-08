Am Dienstagmittag

58-jähriger Fußgänger bei Unfall in Karlsbad tödlich verletzt

Ein 58-jähriger Fußgänger erlitt bei einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Speidel-Straße in Karlsbad am Dienstag gegen 12 Uhr derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.