Unterwegs mit Waldarbeitern: Wöchentlich müssen rund um Karlsruhe kaputte Bäume gefällt werden

„Für die Kronen brauchen wir den Hacker”, ruft Revierleiter Martin Mußgnug den Waldarbeitern zu. Am Wegrand stapeln sich Baumstämme und die Kronen von gefällten Fichten. Wer in diesem Abschnitt die Ruhe des Waldes sucht, ist fehl am Platz. Ein Schild warnt Spaziergänger: „Durchgang verboten. Forstarbeiten. Lebensgefahr”.

Die Motorsäge läuft und der Rückezug, eine für die Holzernte ausgestattete Spezialmaschine, zieht die Stämme aus dem Wald. Geerntet wird hier im Ittersbacher Wald allerdings nicht, sondern der Schaden durch den Borkenkäfer begrenzt. „Wir müssen alles ablaufen und die Bäume auf Käferbefall kontrollieren”, erklärt Mußgnug.