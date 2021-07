Unwetter in Karlsbad: Aufräumen und Frust am Tag danach

Holger Fuhr, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Karlsbad, ist so einiges gewohnt. Aber drei Starkregenereignisse binnen gerade mal zwei Wochen in seiner Gemeinde, das hat auch er noch nicht erlebt. „Allmählich geht’s bei allen an die Substanz.“

Alle, damit meint der Apotheker und ehrenamtliche Feuerwehrchef sowohl die Karlsbader Bürger als auch seine Kameraden.

Ein Großteil der insgesamt 170 Aktiven hätten mehr als einen Gewitter- und Starkregeneinsatz hinter sich, einige seien selbst von in Häuser eindringenden Wassermassen betroffen gewesen.