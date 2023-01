Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Kollision in Karlsbad

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag einen Unfall auf der L564 zwischen Spielberg und Ettlingen verursacht. Ein 42-Jähriger musste ihr ausweichen und stieß mit einer 56-Jährigen zusammen. Beide wurden leicht verletzt.

Eine 39-jährige Autofahrerin hat am Donnertag gegen 7.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 564 im Bereich der sogenannten Albtal-Querspange verursacht. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich und die Landesstraße musste etwa drei Stunden gesperrt werden.

Die 39-Jährige befuhr die Kreisstraße 3585 von Spielberg in Fahrtrichtung der Landesstraße. Ein 42-jähriger Autofahrer befand sich bereits auf der L 564 und war in Richtung Ettlingen unterwegs. An der Einmündung missachtete die Fahrerin die Vorfahrt des 42-Jährigen und dieser musste ausweichen.

Der 42-Jährige kollidierte dabei mit einer 56-jährigen Autofahrerin, die in Fahrtrichtung Bad Herrenalb fuhr und sich gerade auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung Spielberg befand. Der 42-Jährige und die 56-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.