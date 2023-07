Zähes Ringen um das Gehalt des neuen Karlsbader Bürgermeisters

Enthaltung bringt in Not

Massiv in die Länge hat sich die Entscheidung über das künftige Salär des neuen Karlsbader Bürgermeisters Björn Kornmüller (FDP) gezogen. Im Gemeinderat ging es um die Frage Besoldungsgruppe B3 oder B4. Die Entscheidung war in der vorangegangenen Sitzung bereits vertagt worden. Jetzt war man unter Zugzwang, muss doch die Eingruppierung innerhalb von zwei Monaten nach Amtsantritt erfolgen. Nach den Sommerferien wäre zu spät.

Unterschied macht rund 500 Euro für Karlsbader Rathauschef aus

Hauptamtsleiter Benedikt Kleiner machte klar, dass die Verwaltung keine Besoldungsgruppe vorschlagen wird. „Es ist ein ureigenstes Recht des Gemeinderats.“ B3 hieße laut Besoldungstabelle in Baden-Württemberg 8.955,70 Euro und B4 9.477,42 Euro. Zwölf Räte votierten für eine geheime Abstimmung, das reichte.

Bei einer Gemeindegröße von Karlsbad – mit knapp 16.000 Einwohnern in der Spanne 15.000 bis 20.000 liegend – ist B3/B4 angezeigt. Die Bevölkerungszahl ist nicht alleiniges Kriterium, machte die Verwaltung deutlich.

So seien etwa gemeindliche Einrichtungen und Organisationen als auch Vereinsstrukturen im Gemeindevergleich in Karlsbad überdurchschnittlich und erhöhten die Aufgabenvielfalt des Bürgermeisters. Eine Eingruppierung nach dem Bewährungsprinzip in die niedrigere Stufe, um nach einem Jahr gegebenenfalls zu erhöhen, sei nicht möglich.

Patt-Situation und die Suche nach der Lösung

Kurios wurde dann die geheime Abstimmung mit Urne und Zettel. Ein Patt mit zwölf für B3 und zwölf für B4 – da es eine Enthaltung gegeben hatte. „Wer enthält sich denn bei sowas?“, war aus dem Zuschauerraum zu hören. Somit war keine Entscheidung getroffen, verdeutlichte der Hauptamtsleiter.

Die Fraktionsvorsitzenden wurden nach vorn gebeten, knapp zehn Minuten wurde diskutiert. Es folgte eine Sitzungsunterbrechung, um in den Fraktionen in Klausur zu gehen. Danach eine erneute geheime Wahl.

Ich bitte, dass sich alle an der Abstimmung beteiligen. Uwe Rohrer

Grünen-Fraktionsvorsitzender

Zuvor hatte Uwe Rohrer den Grünen-Antrag verkündet, dass der Bürgermeister in B4 eingruppiert werden soll und darum geben, „dass sich alle an der Abstimmung beteiligen“. Nach der Auszählung war es geschafft: 15 Ja- und zehn Nein-Stimmen. Damit erhält Kornmüller die höhere Besoldung.