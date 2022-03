Ganz so flott geht es dann doch nicht. Der Beschluss zum Entwurf des Bebauungsplans „Neues Wohnen Kurpromenade/Bernsteinweg“ auf dem ehemaligen Bechtle-Areal in Bad Herrenalb muss noch warten.

„Ich sehe, dass es noch Klärungsbedarf gibt, ich lasse daher nicht abstimmen“, so Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU) in der jüngsten Sitzung des Herrenalber Gemeinderates.

Wie mehrfach berichtet, erwarb die Stadt vor über zehn Jahren das Grundstück an der Kurpromenade direkt gegenüber dem Kurhaus, besser bekannt als Bechtle-Areal.

Von Anfang an war klar, dass das Grundstück an einen geeigneten Investor verkauft und wieder bebaut werden soll. Das Grundstück ist im unteren Teil unbebaut, abgegrenzt durch eine Stützmauer zum darüber liegenden Grundstück. Dort steht ein leer stehendes und nicht mehr nutzbares Hotelgebäude. Ein Investor ist gefunden, der dort Wohnhäuser mit Ladengeschäften plant.

„Wir müssen nach Vorgabe des Landratsamts für das Areal zwingend einen Bebauungsplan aufstellen“, ließ der stellvertretende Bauamtsleiter Matthias Schulz die Entwicklung Revue passieren. Dazu hatte der Gemeinderat vor gut einem Jahr den Startschuss gegeben.

Grundstück in Bad Herrenalb ist stark höhenversetzt

„Es ist ein sehr schwieriges Grundstück, da es stark höhenversetzt ist“, erklärte Thomas Weimer vom hinzugezogenen Planungsbüro. Zwei Gebäude, eines zur Kurpromenade ausrichtet, das andere zum Bernsteinweg, sollen durch eine Tiefgarage verbunden werden. Um das Areal wirtschaftlich zu bebauen, biete sich die Widmung als sogenanntes „Urbanes Gebiet“ an, da so eine Bebauung optimiert werden könne.

Im Klartext, es könnten 90 Prozent des Grundstücks bebaut werden. „Mit einer zwingenden Begrünung des Flachdachs sowie der Fassade kann man dies zumindest teilweise kompensieren“, so Weimer. Für den Investor ergebe sich mehr Flexibilität, wie viel der Bebauung er dem Wohnen und wie viel einer gewerblichen Nutzung zuführen wolle.

Ehemaliges Bechtle-Areal: Unverständnis bei Gemeinderäten

„Ich fühle mich veräppelt, wir hatten im vergangenen Jahr etwas anderes beschlossen“, so Klaus Lienen (CDU). Er habe Verständnis für die Wirtschaftlichkeit, man habe aber andere Geschosshöhen beschlossen. „Wir wollen alle das Projekt voranbringen, aber unsere Vorgabe war, dass es sich harmonisch in die bestehende Bebauung einfügt“, ergänzte Rüdiger König (UBV).

Dies sei mit sechs Vollgeschossen nicht gegeben, bedürfe daher dringend einer Änderung. „Die Referenzlinie waren immer die benachbarten Häuser, dies war dem Investor vor dem Verkauf des Areals auch bekannt“, sagte Andreas Tockhorn (BF). Mit dem vorliegenden Entwurf liege man jetzt drei Meter darüber, das sei eindeutig zu viel. Eine Reduzierung um ein Geschoss gebe dem Investor noch alle Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Nutzung.

„Ich breche an dieser Stelle die Beratung ab, das Projekt soll am Ende gemeinsam von uns getragen werden“, so Bürgermeister Klaus Hoffmann. Man werde sich mit dem Investor zusammen setzen und Änderungen beraten. Ein geänderter Entwurf soll dann dem Gemeinderat wieder vorgelegt werden. „Ich möchte, dass wir mit einem besseren Gefühl die Entscheidung treffen können“, so Hoffmann.