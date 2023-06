Die Feuerwehr hat in Ettlingen den Brand in einem Mehrfamilienhaus rasch gelöscht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Bewohner bringen sich in Sicherheit

Vermutlich infolge von Arbeiten an einer Ölwanne kam es am Dienstagnachmittag zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Straße.

Anwohner bemerkten gegen 14:30 Uhr das Feuer im Keller des Hauses und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang aus dem Untergeschoss des Mehrparteienhaues bereits starke Rauch.

Der alarmierten Feuerwehr gelang es jedoch das Feuer rasch zu löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf restliche Wohngebäude zu verhindern.

Bewohner verließen selbstständig das Gebäude

Die Bewohner hatten bereits selbstständig das Gebäude verlassen und sich in Sicherheit gebracht, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Da im gesamten Haus vorsorglich der Strom abgestellt wurde, kommen die Betroffenen vorübergehend bei Verwandten unter.

Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern noch an.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Pforzheimer Straße kurzzeitig gesperrt.