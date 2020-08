Sturz aus acht Metern Höhe

Kind bei Sturz aus Fenster in Ettlingen schwer verletzt

Ein 4-jähriger Junge ist am Donnerstagabend in Ettlingen aus einem Fenster gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Zuvor hatte er sich versehentlich mit seinen Geschwistern in der Wohnung eingeschlossen, während sich die Mutter außerhalb der Wohnung befand.