Am Mittwochabend

Kind verliert bei Unfall in Ettlingen zwei Zähne: Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem unbekannten Radfahrer und einem fünf Jahre alten Kind am Mittwochabend in der Karlsruher Straße in Ettlinge ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht.