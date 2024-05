Zum Abschluss des Sunny Lake Festivals in Ettlingen gibt es noch mal viel Programm – und das bei freiem Eintritt. Inzwischen steht auch fest, wann genau Revolverheld und Co auftreten.

Erst die Stars, dann die Newcomer: Das ist das Motto beim Sunny Lake Festival, das vom 5. bis 8. September zum zweiten Mal am Buchtzigsee in Ettlingen stattfindet.

Denn während an den ersten drei Tagen des Festivals gestandene Musiker wie Revolverheld, Glasperlenspiel, DJ Ötzi und Lou Bega auftreten, liegt der Fokus zum Abschluss am Sonntag auf regionalen Acts.

„Beim Bandcontest treten vier Gruppen mit eigenen Liedern auf. Das war uns wichtig“, sagt Organisator Yannic Neumann. Er hofft, dass der Sonntag bei freiem Eintritt viele Familien anzieht – entsprechend ist auch das Programm gestaltet.

Sunny Lake Festival in Ettlingen bietet am Sonntag Programm für Familien

Los geht es dieses Mal erst ab 14.30 Uhr. Zuvor findet am Buchtzigsee nämlich noch der Triathlon der SSV Ettlingen statt. „Mit den Verkehrseinschränkungen macht es für uns vorher keinen Sinn“, so Neumann.

Für die Kleinen tritt um 15 Uhr die fünfköpfige Band TöFs Rappelkiste auf, zudem ist das Spechtmobil des Ettlinger Jugendzentrums mit jeder Menge Spielsachen vor Ort.

Der Bandcontest ab 16 Uhr richtet sich dann eher an die Eltern. Jeweils eine halbe Stunde haben die Gruppen Zeit, das Publikum von sich zu überzeugen.

Den Auftakt macht LUQ aus Heilbronn mit Pop, gefolgt von Lehner, einer Rock-Pop-Band aus Stuttgart. Beide Gruppen sind Neumann zufolge eher „Jungspunde“.

Gewinner des Bandcontests darf nächstes Jahr im Hauptprogramm auftreten

Deshalb folgen mit den Karlsruhern Grace Under Pressure (Rock) sowie WAS?! (Deutschrock/Punk) noch zwei ältere Formationen.

WAS?! trat bereits im vergangenen Jahr im freien Programm auf. „Wir wollten ihnen jetzt noch mal eine Chance geben, vor größerem Publikum aufzutreten“, erklärt Neumann.

Nach den Kurzkonzerten können die Festivalbesucher digital oder per Zettel abstimmen, welche Band am besten war. Der Sieger darf sich dann im nächsten Jahr auf einen Auftritt im Hauptprogramm freuen.

Apropos Hauptprogramm: Inzwischen haben die Organisatoren auch die Uhrzeiten der jeweiligen Acts festgelegt. Am Donnerstag startet Myle um 18 Uhr, gefolgt von Kelvin Jones um 19.30 Uhr und Glasperlenspiel um 21.30 Uhr.

Der Freitag, gewissermaßen der Party-Tag des Sunny Lake Festivals, beginnt ebenfalls um 18 Uhr mit Josh. Um 20 beziehungsweise 22 Uhr kommen dann DJ Ötzi und Mambo-No.-5-Sänger Lou Bega auf die Bühne.

Und am Samstag lautet der Ablauf Myller (18 Uhr), Florian Künstler (19.30 Uhr) und schließlich Top-Act Revolverheld (21.30 Uhr). Moderieren wird die jeweiligen Tage der in Ettlingen bekannte DJ Norman E. Einlass ist immer um 17 Uhr.

Zehn Foodtrucks verköstigen Besucher am Buchtzigsee

Bis 16 Uhr ist wie im Vorjahr noch regulärer Badebetrieb am Buchtzigsee. „Wir hatten da etwas Bedenken, aber das hat letztes Jahr schon gut funktioniert“, so Neumann. Die Anlieferung laufe in der Regel ohnehin vormittags, noch vor der Badöffnung.

Etwa für die Food Trucks. Zehn Anbieter sind dieses Mal dabei, zwei mehr als im Vorjahr. „Da sollte für jeden was dabei sein“, meint Neumann. Vertreten sind neben weiteren etwa das neue Ettlinger Frühstückscafé Mama’s sowie die lokalen Bierbrauer von Fusel.

Freitag und Samstag schlagen richtig ein. Da liegen wir über unseren Erwartungen. Yannic Neumann

Festival-Organisator

Karten gibt es übrigens noch für alle drei kostenpflichtigen Tage, wobei der Freitag bislang am stärksten nachgefragt sei. Etwa 2.500 Tickets haben die Festivalmacher für das Programm mit Lou Bega bislang verkauft, für Samstag mit Revolverheld rund 2.200.

„Freitag und Samstag schlagen richtig ein. Da liegen wir über unseren Erwartungen“, freut sich Neumann. Zur Sunny-Lake-Premiere 2023 kamen insgesamt knapp 5.000 Besucher an den Buchtzigsee. Diese Zahl soll übertroffen werden.