Kinderstück: Ronja Räubertochter bei den Schlossfestspielen Ettlingen

Kinder spielen für Kinder, aber einige Erwachsene haben auch was zu sagen: Bei der Ettlinger Schlossfestspielen hat am Sonntag das Familienstück Ronja Räubertochter Premiere. Wie die Proben von Kleinen und Großen waren.

Theresa Christahl und Samuel Franco waren als Kinder nicht unbedingt die größten Fans von Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“. „Als ich meiner Mutter erzählte, dass ich darin eine Rolle spiele, meinte sie: Ach, das hat dich doch nicht interessiert“, sagt Christahl.

„Ich bin mit italienischen Eltern groß geworden. Deswegen haben die mir nicht Astrid Lindgren vorgelesen“, sagt Samuel Franco, „aber es war in meiner Generation sehr präsent“. Bei den Ettlinger Schlossfestspielen treten die beiden jungen Schauspieler in dem Familienstück als Räuberhauptmann Mattis und seine Frau Lovis, Ronjas Eltern, auf.

Theresa Christahl stand nach dem Abschluss ihres Schauspielstudiums 2017 in zahlreichen Musical-Produktionen auf der Bühne. „Ich mag Musical, und fast alles hat wirklich großen Spaß gemacht. Gesang, Schauspiel, Tanz – ich finde immer irgendetwas, was mir Freude bringt“ sagt sie. Für Samuel Franco ist Ettlingen nach dem Abschluss seines Studiums im April dieses Jahres das erste große Engagement. „Ich muss erst mal gucken, was mein ‚Steckenpferd‘ ist. Ich möchte das noch nicht entscheiden. Ich habe prinzipiell Spaß, auf der Bühne eine Rolle zu spielen.“

„Ronja Räubertochter“ behandelt viele aktuelle Themen

Beide haben sich mit ihren Rollen intensiv auseinandergesetzt und finden „Ronja Räubertochter“ durchaus zeitgemäß: „Das sind ganz große Themen“, sagt Samuel Franco. „Der Mattis repräsentiert eine Männlichkeit, die durch die neue Generation infrage gestellt wird. Ronja hat ihren Vater trotzdem lieb, aber sie weiß, es ist nicht zukunftsfähig. Nicht das, was ich mit meinem Leben anfangen will. Das ist ein total fortschrittlicher Gedanke.“

Theresa Christahl sieht die Mutter Lovis als „Ruhepol, um Mattis immer mal wieder runterzuholen. Es ist halt doch die klassische Frauenrolle. Aber wir haben versucht, sie nicht als so ein ‘Hascherl’ zu zeigen. Die macht ihm auch mal eine deutliche Ansage“. Die Rollen von Ronjas Eltern mit so jungen Darstellern zu besetzen, ist für Regisseurin Mirijam Kälberer nur folgerichtig. Zum einen habe das ganz praktische Gründe: Neben der Rolle im Familienstück spielen beide noch weitere Rollen bei den Festspielen.

Die Kinder übernehmen nicht nur kleine Nebenrollen

Theresa Christahl ist die Polly Peachum in der „Dreigroschenoper“ und die Bella Manningham in „Gaslicht“. Dort spielt Samuel Franco den Jack Manningham, in der Dreigroschenoper verkörpert er den Macheath. Für die junge Besetzung im Familienstück spricht auch, so Mirijam Kälberer, „dass Kinder die anderen Rollen spielen. Das wäre nur merkwürdig, wenn wir eine 21-jährige Ronja hätten. Man nimmt es den beiden auch ab. Der Samuel wirkt absolut wie eine Vaterfigur. Und es ist auch einfach schön, dass es ein junges Ensemble ist. Die sind noch total frisch und bringen richtig viel Energie mit.“

Kinder spielten oft nur eine kleine Nebenrolle, so Kälberer weiter, „aber bei uns sind das die Hauptrollen, die das Stück tragen. Ich vergesse das manchmal fast bei der Arbeit, weil die da so professionell mitmachen, mitdenken und sich gegenseitig unterstützen.“

Genauso begeistert sind die „Eltern“ von „ihren Kindern“, die übrigens von drei verschiedenen Besetzungen im Wechsel gespielt werden. Beide sagen übereinstimmend, dass sie sich das „in dem Alter nicht getraut“ hätten. Theresa Christahl gibt zu, anfangs skeptisch gewesen zu sein, aber „die sind unfassbar begabt“.

„Das sind wirklich krasse Kinder", schwärmt Samuel Franco von den jungen Darstellern. „Die stellen sich bedingungslos zur Verfügung. Man merkt, dass die sich auf der Bühne wohlfühlen. Die sind da so souverän. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es sehr oft in einen ganz normalen natürlichen Spielfluss kommt mit den professionellen erwachsenen Kollegen".