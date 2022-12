War es der geballte Protest von Eltern? Klar ist: In Ettlingen steigen die Kitagebühren für Ganztagesbetreuung nicht so stark wie befürchtet. Kritik am Protest kommt vom Oberbürgermeister.

Eltern mit Kindern in der Ganztagesbetreuung können durchatmen: Die geplante Gebührenerhöhung ab dem neuen Jahr fällt in Ettlingen weniger drastisch aus als zunächst geplant.

Erwartungsgemäß stimmte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten für einen von der Verwaltung ausgearbeiteten Kompromissvorschlag, der die Stadt und die Träger zunächst mal befristetet auf ein Jahr mit jeweils 80.000 Euro mehr belastet als bislang. Dafür werden die Eltern nicht so stark zur Kasse gebeten.

Gegen eine Gebührensteigerung von bis zu 16 Prozent bei der Ganztagesbetreuung ab 2023 hatte sich seit Wochen Widerstand geregt.

Der Gesamtelternbeiratsvorsitzende des Kindergartens Sternenzelt und andere schrieben Briefe an die kommunalpolitischen Entscheider, zudem wurde eine Online-Petition gestartet, die mehr als 1.000 Eltern unterschrieben – allerdings nicht alle aus Ettlingen.

Oberbürgermeister kritisiert Elternprotest in Ettlingen

Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) betonte einmal mehr, es gebe Kommunen in der Nachbarschaft, die „teurer sind als wir“ und nicht nur günstigere, wie von den Eltern dargestellt.

Auch „hätte man mal mit uns das Gespräch suchen können“ und den Protest nicht über die lokale Presse und die sozialen Medien austragen müssen.

Die hohe Steigerung der Gebühren in der Ganztagesbetreuung resultiere daraus, dass die Träger beschlossen hätten, hier eine Staffelung einzuführen.

Wer sein Kind zehn Stunden täglich in der Kita habe, sollte mehr bezahlen als derjenige, der neun oder 9,5 Stunden betreuen lasse. Bislang sei da kein Unterschied gemacht worden.

Stadt zahlt höheren Zuschuss

Die Stadt ist jetzt dazu bereit – und der Rat trägt das mit –, statt 87 Prozent der Personalkosten in den Einrichtungen zu fördern, 80 Prozent aller Kosten zu übernehmen, also neben Personal auch die Energie- und Sachkosten.

Damit kommt sie den Trägern entgegen, die in jüngster Vergangenheit vor allem mit letzteren zu kämpfen hatten. In Zukunft will die Stadt, die selbst nur einen einzigen Kindergarten in Schluttenbach betreibt, bei den Gebühren mehr Mitsprache.

Kindergartensatzung in Planung

Geplant ist, möglichst bis zum Sommer eine Kindergartensatzung in Absprache mit den verschiedenen Trägern zu erarbeiten, was aus Sicht des Rathauschefs wohl nicht ganz einfach wird.

Für die CDU sagte Elisabeth Führinger, Preissteigerungen zwischen fünf und 5,8 Prozent, wie sie ab Januar kämen, seien akzeptabel. Die geplante Satzung begrüße ihre Fraktion, dazu sollten die Elternvertreter „im Vorfeld gehört“ werden.

Einkommensabhängige Beiträge angeregt

Einmal mehr einkommensabhängige Elternbeiträge in den Ettlinger Kitas regte Hans Hilgers für die Grünen an. René Asché (SPD), auch Kindergartenbeauftragter der AWO, meinte, die Stadt könne „nicht davon ausgehen“, dass die Träger in der Lage seien, 80.000 Euro mehr zu zahlen.

Deshalb sei man über die städtische Zusage froh, bei entsprechendem Nachweis diesen Betrag auch noch zu übernehmen.

Ein schönes Weihnachtsgeschenk. Matthias Klinke, Elternbeiratsvorsitzender

Zufrieden, dass die „übermäßige Belastung der Eltern“ durch den Kompromiss abgewendet ist, zeigte sich Birgit Eyselen (FE/Freie Wähler). Zustimmung signalisierten zudem Martin Keydel (FDP) und Michael Blos (AfD).

Für die Elternseite kommentierte Matthias Klinke die Entscheidung im Nachgang mit den Worten, sie sei ein „schönes Weihnachtsgeschenk“ für die Eltern. Dafür danke man.