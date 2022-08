Die Sparkasse Karlsruhe zieht sich als Hauptsponsor aus dem Internationalen Klavierwettbewerb in Ettlingen zurück, der 1988 erstmals und unter dem Namen internationaler Wettbewerb für junge Pianisten an den Start ging. Vorstandssprecher Michael Huber bestätigte am Donnerstag entsprechende Informationen unserer Redaktion.

Bislang unterstützt das Kreditinstitut das alle zwei Jahre stattfindende Kulturereignis in Ettlingen mit 100.000 Euro. Sie zahlt unter anderem die Preisgelder und die Aufwendungen für die Jury.

Der Abschied als Sponsor erfolgt in Raten

Huber wies darauf hin, dass der Abschied auf Raten erfolge, also mit einer Übergangsfrist, während der die Stadt Ettlingen eine neue Lösung suchen kann. Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) ließ wissen, er führe bereits Gespräche mit einem mittelständischen Unternehmen, das an einem Sponsoring des renommierten Wettbewerbs interessiert sei. Er sei zuversichtlich, im Herbst mehr dazu sagen zu können.

Kurzfristige Corona-Absagen

Vom 7. bis 14. August ist Ettlingen Schauplatz für den dann 18. Wettstreit an den Tasten, zu dem zunächst 100 junge Klavierspieler zugelassen waren. In den vergangenen Tagen, so der Juryvorsitzende und künstlerische Leiter, Professor Wolfgang Manz aus Nürnberg, kamen aber „einige coronabedingte Absagen“.

So spielen jetzt 80 Pianisten in zwei Altersgruppen (Kategorie A bis 15 Jahre und Kategorie B bis 22 Jahre) um die Gunst der sieben Preisrichter. „Leider bekam ein Juror aus China kein Visum, eine Jurorin aus Deutschland kann wegen Erkrankung nicht teilnehmen“, erklärte Manz. Beworben hatten sich mehr als 270 junge Talente aus 41 Nationen. Anhand von digital eingespielten Beitragen trafen drei Juroren eine Vorauswahl.

Teilnehmer aus Russland und der Ukraine

Zugelassen sind jetzt Tastenkünstler aus mehr als 20 Ländern – darunter sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine. Manz sprach davon, dass ihm der Wettbewerb eine „Herzensangelegenheit sei“. Er sei einst selbst in Ettlingen am Flügel gesessen und habe sich den Preisrichtern gestellt. Und so manche dann steile Klavier-Karriere habe hier begonnen.

Rathauschef Arnold bezeichnete das Event als einen „wichtigen Baustein der Ettlinger Kulturlandschaft“, neben den Schlossfestspielen und dem alle zwei Jahre angesetzten Chorfestival. 2020 habe man nur online agieren können, jetzt „sind die so wichtigen persönlichen Begegnungen wieder möglich“.

Wir haben wieder 20 Gastfamilien. Frank Reich, Organisator

Für den langjährigen Organisator Frank Reich ist das Besondere, dass sich in Ettlingen während der Wettbewerbswoche rund 80 ehrenamtliche Helfer einbringen, außerdem Bürger bereit sind, den jungen Virtuosen Quartier zu geben. „Wir haben wieder 20 Gastfamilien“, freute sich Reich. Die Musikschule bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, vor ihrem Auftritt zu üben – dafür stehen laut Schulleiter Stefan Moehrke fast 30 Klaviere in den verschiedenen Räumen zur Verfügung.

Vorspiele starten am Sonntag im Schloss

Beginnen werden die Vorspiele an diesem Sonntag ab 9.30 Uhr im Asamsaal des Schlosses, sie erstrecken sich dann über die ganze Woche bis zum Samstag. Jeder, der möchte, kann zuhören. Eintritt wird nicht verlangt. Traditionell gipfelt der Klavierwettbewerb im Preisträgerkonzert mit Preisverleihung. Es ist am Sonntag, 14. August, um 11.30 Uhr in der Stadthalle. Tickets dafür erhält man ab sofort in der Stadtinformation im Schloss, Telefon (0 7 243) 10 13 33 oder www.reservix.de