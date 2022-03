Kollision in Ettlingen: E-Bike-Fahrer wird von Pkw erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Ettlingen hat sich ein 56-Jähriger leicht verletzt. Wie die Polizei mitteile, befuhr der 56-Jährigen gegen 7.30 Uhr mit seinem E-Bike auf der Schöllbronner Str. in Richtung Luisenstraße. An der Einmündung Schöllbronner Straße / Wilhelmstraße überholt er einen wartenden Rechtsabbieger.

Zum gleichen Zeitpunkt stand der 42-jährige Unfallverursacher in der Wilhelmstraße und wollte nach links in die Schöllbronner Straße einbiegen. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem von links kommenden E-Bike-Fahrer. Der Radler wurde von dem Pkw erfasst, prallte in der Folge auf die Motorhaube und stürzte anschließend zu Boden.

Zum Unfallzeitpunkt trug der 56-Jährige einen Schutzhelm und wurde glücklicherweise nur leicht am Knie und an der Hand verletzt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.