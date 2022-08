Energiesparzwang

Kommen bald kalte Kirchen oder Photovoltaikanlagen auf Gotteshäusern in Ettlingen und Umgebung zu?

Gottesdienst im Gemeindesaal statt in der Kirche oder lieber die Temperatur stark absenken? Ums Thema Energiesparen drehen sich viele Diskussionen in Kirchengemeinden in der Region Ettlingen.