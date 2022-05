7.500 Quadratmeter seit Jahren leer

Kommt ein Fitnessstudio in das Ettlinger Kaufland-Gebäude?

Kaufland in Ettlingen will den Leerstand in seinem Obergeschoss beenden. Ein Fitnessstudio ist dort im Gespräch. Bevor aber überhaupt etwas passieren kann, ist zunächst der Gemeinderat gefragt.