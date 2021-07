Konfrontation an einem Schnellimbiss in Ettlingen eskaliert

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, kam es am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr zwischen einem 58-Jährigen und einer Gruppe Jugendlicher zu einer Konfrontation an einem Imbiss in der Wilhelmstraße in Ettlingen.

Ursache der Streiterei war wohl eine abfällige Handgeste die der Mann gegenüber der vier Jugendlichen gemacht hat. Als diese nach dem Grund der Beleidigung fragten, erhob sich 58-Jährige und ging aggressiv auf die Jungen zu. Es stellte sich heraus, dass der Mann von einem unbekannten Begleiter unterstützt wurde, denn dieser ergriff einen 17-Jährigen am Hals, schleuderte ihn zu Boden und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Währenddessen ging der andere Täter auf die drei verbliebenen Jungs los, schlug sie und trat nach ihnen. Glücklicherweise konnten sie sich schnell der Situation entziehen. Den Angaben eines Opfers nach soll der Mann wohl auch zwischenzeitlich auf sein Messer verwiesen haben. Dieser konnte durch die Beamten des Polizeireviers Ettlingen gefasst werden.

Wie sich herausstellte, stand er unter Alkoholeinfluss und wurde unverzüglich zur Dienststelle gebracht werden, von welcher er aber nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurde. Allerdings wird nun nach dem unbekannten Begleiter des 58-Jährigen gesucht. Das Opfer berichtet, dass der Unbekannte in einem ähnlichen Alter ist wie der Mann, welchen er zu unterstützen versuchte. Außerdem trug er ein hellblaues T-Shirt sowie eine schwarze Hose.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07243 / 32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.