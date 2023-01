Ich will die guten Kontakte und Beziehungen, die zwischen den beiden Städte bestehen, weiter pflegen. Ich werde weiter in Epernay wohnen, habe dort meine Freunde und meine Familie. Durch meine neue Tätigkeit als Präsident der Région Grand Est, die mich häufiger nach Straßburg und nach Metz, also in Grenznähe führen wird, kann ich vielleicht sogar noch öfter in Ettlingen vorbeischauen als bisher. Zur Feier des 70-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen den beiden Städten im Juni in Ettlingen will ich auf jeden Fall da sein. Die Städtepartnerschaft ist mir sehr wichtig.