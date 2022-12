Kontrolldruck: Glühwein-Sünder verlieren Führerschein in der Region Ettlingen

Froh und munter bevölkern die Menschen nach den Corona-Ausfällen die Weihnachtsmärkte im südlichen Landkreis Karlsruhe üppig, zuvorderst den Ettlinger Sternlesmarkt. Dazu kommen Firmenfeiern, bei denen auch gern dem Alkohol zugesprochen wird. Und so richtet die Polizei verstärkt Kontrollen ein und hat Alkoholsünder auch mobil im Visier, verdeutlicht das Polizeipräsidium (PP) Karlsruhe auf Anfrage.

Polizei nimmt sich geeignete Kontrollpunkte vor

Die Halbzeitbilanz des Polizeireviers Ettlingen sieht laut Stephan Arheidt von der PP-Pressestelle ganz gut aus. Seit 24. November habe die Polizei den Reigen vorweihnachtlicher Alkoholkontrollen verstärkt. Die punktuellen Kontrollstellen seien auf ein bis zwei Stunden ausgelegt. Insbesondere an Ein- und Ausfallstraßen sowie Verkehrsknotenpunkten ist die Polizei präsent.

Die Promillewerte sind dann mitunter höher als gedacht. Stephan Arheidt, Pressestelle Polizeipräsidium

„Manche Kontrolle findet aber auch anlassbezogen statt“, sprich mobile Überprüfung, bei der einzelne Fahrer angehalten werden. Gefolgt von der Frage: „Haben Sie Alkohol getrunken?“ Nach Erfahrung der Polizei werde Glühwein in dessen Wirkung gerne unterschätzt und sich leider doch noch hinters Steuer gesetzt. „Die Promillewerte sind dann mitunter höher als gedacht.“

Die Polizei betont, dass auch am Morgen danach an den Restalkohol zu denken ist. Ein gern gemachter Fehler. Die bisherige Kontrollbilanz des Polizeireviers Ettlingen sieht in Zahlen so aus: Fünf Straftaten durch Alkohol hinterm Steuer sind registriert – die Fahrer wurden also mit 1,1 oder mehr Promille Blutalkoholkonzentration erwischt. Das Strafmaß wird dann von einem Gericht bestimmt. Der niedrigste Wert lag dabei bei 1,4 Promille, der höchste bei 1,7 Promille.

Bußgeld in beträchtlicher Höhe

Dazu kamen laut Polizei lediglich noch zwei Ordnungswidrigkeiten mit Promillewerten unter 1,1 Promille. Auch hier sind die Führerscheine erst mal weg, Bußgeld zwischen 500 und 1.500 Euro sowie ein bis drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg drohen dann. Insgesamt liege die Zahl der Alkoholsünder hinterm Steuer etwa im Durchschnitt normaler Weihnachtsmarktjahre der Vergangenheit, so Arheidt. Verkehrskontrollen würden weiter angesetzt, auch über Weihnachten hinaus in Richtung Silvester.

Eine gute Nachricht hat die Polizei zum Verhalten auf den Weihnachtsmärkten in der Region Ettlingen und darüber hinaus: Alkohol hin oder her. Größere gewalttätige Auseinandersetzungen oder gar Schlägereien habe es bislang nicht gegeben. Und gleiches gelte im Positiven erfreulicherweise fürs Thema Taschendiebstähle auf den Märkten.