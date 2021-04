Neuer Kiosk in der Ettlinger Altstadt löst „Pronta-Moda“-Boutique ab

Nach dem für viele Menschen bedauerlichen Aus für den Zeitschriftenkiosk („Presseecke“) im Ettlinger Sparkassengebäude gab es in der Ettlinger Innenstadt mit Ausnahme des Albtallädle am Stadtgarten (früher Modehaus Ingold) keine vergleichbare Versorgung mit typischen Kioskwaren mehr und auch nur zwei Stellen für Toto-Lotto. Das hat sich vor wenigen Wochen geändert.

In der Kronenstraße 18, wo viele Jahre die Boutique „Pronta-Moda“ residierte, hat nun das Kronenlädle geöffnet. Die beiden Partner Thomas Ihli und Manuel Haas haben es trotz der Corona-Pandemie gewagt, nicht nur das Albtallädle von den früheren Betreibern zu übernehmen, sondern nun auch das Kronenlädle.

„Der Eigentümer des Hauses hat uns gefragt, ob wir bereit dazu wären“, erzählt Ihli. Und sie hätten „Ja“ gesagt, obwohl die beiden Partner in der Versicherungsbranche tätig sind.

Job in der Versicherungsbranche fürs Kronenlädle aufgegeben

Waren muss man eigentlich sagen, denn Ihli hat seinen Versicherungsjob zugunsten des Kronenlädle aufgegeben. „Corona hat uns nicht geschreckt“, betont er. Er betreibt das Kronenlädle federführend mit Hilfe seiner Frau, der Tochter und einer Nichte – ein Familienbetrieb also, ergänzt durch Manuel Haas.

Noch läuft es nicht so gut. Thomas Ihli, Ladenbetreiber

„Für uns war entscheidend, dass beim Albtallädle der Zugang für ältere, bewegungseingeschränkte Menschen oder solche mit Rollator oder Rollstuhl kaum machbar ist und zudem das Einzugsgebiet, etwa vom Vogelsang her, nicht so gut abgedeckt war. Außerdem haben wir uns vom nahen Wochenmarkt mit vielen Besuchern einiges versprochen“, so Ihli und bekennt gleichzeitig: „Aber noch läuft es nicht so gut.“

Mit ein Grund könnte sein, dass wegen Corona kein Eröffnungsfest möglich war. Man müsse sich eben erst noch bekannt machen.

Sortiment von Zeitungen und Süßigkeiten bis zu Masken und Corona-Tests

Am Sortiment könne es nicht liegen, denn das sprengt die Grenzen eines Kiosks. Natürlich gibt es wie üblich Toto-Lotto, Zeitungen, Zeitschriften, Romanheftchen, Tabakwaren komplett, Karten für alle Anlässe wie Geburtstag oder Trauer, Ettlinger Souvenirs, Süßigkeiten und Getränke aus dem Kühlschrank.

Aber darüber hinaus auch Bücher, Kinderspiele, Spielkarten und Fan-Artikel vom KSC und dem FC Bayern, Büromaterial , Lederwaren und Accessoires und sogar Produkte aus den Partnerstädten wie Olivenöl und Weine aus Menfi oder Champagner aus Epernay.

Mit Blick auf Corona bieten Ihli und Haas sogar Schnelltests und Masken an. Geplant ist für den Sommer auch Poolzubehör. Ein Vorteil in diesen Zeiten sei: „Wir dürfen immer geöffnet haben, auch in Lockdown-Zeiten, weil wir einen Paketservice anbieten.“