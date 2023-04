Zunächst mal hoffe ich darauf, viel Interesse an meinen Bildern zu wecken bei Leuten, die in der Innenstadt unterwegs und neugierig sind. In anderen Städten wie Offenburg oder Wiesbaden ist das in der Vergangenheit ganz gut gelaufen. Und natürlich möchte ich auch verkaufen. Denn ich bestreite mit der Kunst ja meinen Lebensunterhalt. Man wird mich in den Räumen regelmäßig antreffen, und nicht nur bei der Vernissage am Donnerstagabend.