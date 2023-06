Die Art Galerie in Ettlingen ist auch für Künstler von außerhalb ein attraktiver Ausstellungsort. Das beweist die aktuelle Schau.

Heidi Hyar-Röpke, Ema Buhera, Mone Hoppe und Flor Sumenho vom Kunstkreis Karlsdorf-Neuthard zeigen ihre Kunstwerke in der Art Galerie Ettlingen: Leuchtende Farben, abstrakte Realitäten, nachdenkliche Motive sowie geometrische Formen gibt es dort zu bestaunen. Am Mittwochabend war nun die Ausstellungseröffnung, die musikalisch von der Saxophonistin Carola Krettenauer begleitet wurde.

Als die vier Künstler sich entschlossen, eine gemeinsame Ausstellung auf die Beine zu stellen, war nur die Frage, wo diese stattfinden soll. Flor Sumenho, der schon in Ettlingen ausgestellt hat, erinnerte sich an die Art Galerie. „Die Lage der Galerie hat uns dazu bewogen, die Ausstellung hier zu machen“, so der Künstler.

Kein gemeinsames Thema

Die gezeigten Werke sind unterschiedlicher Natur. Sie haben kein gemeinsames Thema, sind aber ein Ausdruck individueller Kreativität sind. Wichtig war den ausstellenden Künstlern, dass den Besucherinnen und Besucher eine Abwechslung geboten wird. So liegt der Schwerpunkt der Arbeiten von Heidi Hyar-Röpke auf der Fotografie. „Die Natur ist mein Ideengeber“. Daher zeigt sie in der Ausstellung den mikroskopischen Blick auf Bäume und deren Haut, aber auch märchenhafte Naturphänomene. Dagegen lässt Mone Hoppe ihrer Fantasie freien Lauf und vermischt Realität mit Irrealem. Dabei setzt sie auf ausdrucksstarke Farbe, die die Botschaft und Stimmung der Bilder unterstützt.

Ganz anders sind die Skulpturen und Plastiken von Flor Sumenho. Er vereint auf spielerische Art geometrische Formen und unterschiedliche Materialien.

„Viele Bilder entstehen intuitiv“, weiß Sumenho. Auch bei Ema Buhera ergeben sich ihre Arbeiten aus der Spontanität heraus. „Meine Bilder entstehen frei und schnell“, meint die Malerin. Daher arbeitet sie am liebsten mit einer Mischung aus Öl- und Acrylfarben, da diese schnell trocknen. Die Motive ihrer Arbeiten sind abstrakt, aber dennoch sind zeichnerische Elemente zu erkennen.

Bis Ende des Jahres ausgebucht

Für die Vorsitzende des Kunstvereins Art Ettlingen, Petra Modderegger, ist es erfreulich, dass die Galerie auch über die Grenzen von Ettlingen hinaus Anziehungspunkt für Künstler ist. „Die Galerie ist bis Ende des Jahres ausgebucht“, freut sich Modderegger. Seit 2019 hat der Kunstverein die Galerie in der Kronenstraße. Alle 14 Tage gibt es dort eine neue Ausstellung.

Die jetzige Ausstellung kann bis zum 18. Juni in der Art Galerie in der Kronenstraße besucht werden. Geöffnet ist sie von Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr.