Zwischen Ettlingen und Rastatt

Unwetter entwurzelt Bäume und reißt Äste ab

Ein Unwetter mit Sturmböen hat am Dienstagabend in Teilen der Region Äste abgerissen und Autos beschädigt. Auf der A5 stockte der Verkehr zeitweise, weil Äste auf der Fahrbahn lagen. Die Schlossfestspiele in Ettlingen wurden wegen des Gewitters offenbar abgesagt.