Kurzschluss sorgt in Ettlingen für Stromausfall – Tiefgarage ohne Licht

Wegen eines Kurzschlusses im Umspannwerk ist am Mittwoch in Teilen Ettlingens nur kurz der Strom ausgefallen – mit erheblichen Folgen. Eine Tiefgarage blieb mehrere Stunden dunkel.

Kleine Schwankung, große Wirkung: Gerade einmal 0,3 Sekunden hat am Mittwochmorgen nach Angaben der Stadtwerke Ettlingen ein Spannungseinbruch gedauert, der durch einen Kurzschluss in der Umspannstation „Spinnerei“ verursacht worden war – und doch haben viele die Auswirkungen des kurzen Stromausfalls gespürt.

In der Tiefgarage am Stadtbahnhof mit mehr als 330 Stellplätzen brannte am Vormittag zunächst die spärliche, batteriebetriebene Notbeleuchtung, dann gingen die Lichter ganz aus. Schranken und Kassenautomaten funktionierten jedoch durchgehend.

Gegen Mittag wurde die Zufahrt kurzzeitig gesperrt, dann wieder geöffnet, damit Dauerparker oder auch Kurzzeitparker, die etwa einen Termin im nahegelegenen Ärztehaus haben, einfahren können.

Mit der Taschenlampe zum Parkhaus-Ausgang

„Gott sei Dank funktionieren die Schranken“, sagte Parkwächter Eduard Krauter, der am Nachmittag mit Warnweste in der Parkhauseinfahrt stand, um die Autofahrer über den Stromausfall zu informieren. „Haben Sie eine Taschenlampe dabei? Nein? Dann fahren Sie am besten rein und gleich wieder raus. Das kostet nichts.“

Auch beim Bäcker, der Sparkasse und beim Metzger sei am Morgen der Strom ausgefallen, wusste Krauter zu berichten. In den 15 Jahren, die er schon als Parkwächter in Ettlingen arbeite, habe er das noch nicht erlebt.

Und dann ausgerechnet am Markttag-Mittwoch, an dem besonders viele Menschen in die Stadt kommen, und während der sanierungsbedingten Schließung der Sparkassentiefgarage am Erwin-Vetter-Platz.

Teile der Ettlinger Kernstadt, Spessart, Schöllbronn und Schluttenbach waren betroffen

Es seien Elektriker gerufen worden, um die Anlagen im Parkhaus auf mögliche Schäden zu überprüfen und anschließend wieder hochzufahren, erklärte auf Nachfrage am Mittwochnachmittag Olivier Forschle von der Oberkircher Hurrle Immobilien- und Parkhausgruppe, die die Tiefgarage betreibt. „Wir rechnen damit, dass das im Laufe des Tages passiert.“

Wie die Stadtwerke mitteilten, war der Spannungseinbruch die Folge eines Kurzschlusses im kürzlich erst erneuerten Umspannwerk „Spinnerei“. Vermutlich sei der Auslöser ein technischer Defekt an einer 20-Kilovolt-Schaltanlage gewesen, die Ursachenforschung laufe aber noch.

Der Spannungseinbruch sei in Teilen der Kernstadt sowie in Spessart, Schöllbronn und Schluttenbach wahrzunehmen gewesen. Die Schutzeinrichtungen im Umspannwerk hätten „sofort vollautomatisch die Fehlerstelle freigeschaltet“. Lediglich das Versorgungsnetz der Ettlinger Spinnerei sei für circa vier Minuten von der Stromversorgung getrennt gewesen.