Kutschenfreunde Ettlingen begeistern mit Fahrturnier

Ob Ein- oder Zweispänner, Kaltblüter oder Shetlandpony, erfahrener Kutschenfahrer oder Nachwuchsfahrer: Am Sonntag begeisterte das Fahrturnier der Kutschenfreunde Ettlingen Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. Beim sommerlichen Wetter gingen 35 Gespanne aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Luxemburg an den Start.

Wieder mehr Zulauf

Seit zehn Jahren veranstalten die Kutschenfreunde im Mai ihr Fahrturnier auf dem Vereinsgelände beim Badesee Buchzig. „Dieses Jahr können wir wieder mehr Gespanne begrüßen als im letzten Jahr“, meint die Vorsitzende Susanne Schneider erfreut. In drei Disziplinen konnten die Fahrer bei der Meisterschaft antreten: Am Vormittag standen Dressur uns Hindernislauf, am Nachmittag kombiniertes Hindernisfahren auf dem Programm.

Bei letzterem fahren die Teilnehmer eigentlich im Gelände, „aber aufgrund der örtlichen Gegebenheiten findet dies auf dem Vereinsgelände statt“, so Schneider. Der Parcours, der dafür aufgebaut wurde, besteht unter anderem aus verschiedenen Gattern und Strohballen. Nach der Wettkampfordnung finden Dressur und Hindernisfahren in „einer Fahrt“ statt. Bei der Dressur gibt es eine vorgegebene Wegführung, die jedes Gespann absolvieren muss.

Dabei schaut die Jury, ob Fahrer und Pferd harmonisch zusammenarbeiten und ob Figuren richtig gefahren werden, beispielsweise ein Kreis auch als Kreis und nicht als Ei. Danach folgt ein speziell auf die einzelnen Klassen angepasster Hindernisparcours mit Leitkegeln. Auf den Pylonen liegt jeweils ein Ball. Wird dieser beim Durchfahren zwischen den Kegeln heruntergestoßen, gibt es Strafpunkte.

Auch die Zeit spielte eine große Rolle, sodass durchaus Trab notwendig war, ohne jedoch Gefahr zu laufen, dabei die Kontrolle über Kutsche und Vierbeiner zu verlieren oder wegen Ungehorsam – also etwaiger „Meinungsverschiedenheiten“ zwischen Pferd und Fahrer – abgestraft zu werden.

Zwei Veranstaltungen stehen noch bevor

Das Fahrturnier der Kutschenfreunde war die zweite Veranstaltung von insgesamt vier der Ringmeisterschaft Hardt. „Wir sind hier im unteren Turnierbereich, das ist quasi das erste Level, was man fährt, wenn man bisher nur im Freizeitbereich gefahren ist“, so Schneider. Von den rund 25 aktiven Fahrern der Kutschenfreunde waren vier mit ihren Vierbeinern beim Turnier dabei.

Die Planungen für die Ausrichtung des Turniers gingen für den Verein bereits Herbst los; die „heiße Phase“ fing ab März an. Am Sonntag waren 40 Helfer vor und hinter den Kulissen im Einsatz. Die Ergebnisse des Fahrturniers sind wie folgt: Pony Einspänner: 1. Platz Anni Moser (Weil der Stadt), 2. Platz Celine Nock, 3. Platz Laura Rothweile (beide Kutschenfreunde Ettlingen). Pferde Einspänner: 1. Platz Bianca Müller (Heuchlingen), 2 Platz Friederike Janssen (Kutschenfreunde Ettlingen), 3. Platz Stefanie Schäffer (Freiburg). Zweispänner: 1. Platz Sandra Schäffner (Offenthal), 2. Platz Stefan Jäger (Schwanheim), 3. Platz Andreas Veit (Filderstadt).