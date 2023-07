Am 5. August steigt erneut der Ettlinger Halbmarathon. Bei einem Trainingslauf haben sich einige Sportler schon mal mit der Strecke vertraut gemacht – und die hat es in sich.

Vor dem Wettkampf bereits Streckenerfahrung gesammelt haben am Sonntagmorgen rund 60 Läufer beim Vorbereitungslauf des Lauftreffs der SSV Ettlingen auf den Halbmarathon. Dieser findet am 5. August bereits zum 14. Mal statt.

„Es ist landschaftlich schön und macht immer wieder Spaß“, erzählt Peter Kalbus vom Lauftreff des TuS Rüppurr, bevor es losgeht. Anders als Teamkollege Robert Arlitt kennt er die Strecke bereits. „Ich habe schon gehört, dass es bergig wird“, berichtet Arlitt und lacht.

Da hat er richtig gehört, denn die 21,1 Kilometer lange Strecke, die vom Horbachpark steil hinauf nach Spessart, von dort aus profiliert zum höchsten Punkt auf etwa 400 Meter Höhe oberhalb von Schluttenbach und dann flott bergab zurück in das ehemalige Landesgartenschaugelände führt, hat einige Anstiege zu bieten.

Sportler des Lauftreffs geben den Takt vor

„Vor allem die erste Hälfte hat es in sich, wenn man sich zu Beginn zu stark verausgabt, geht einem zu früh die Luft aus“, sagt Organisator Jürgen Frommhold vom Lauftreff der SSV Ettlingen über die anspruchsvolle Streckenführung.

Auch deswegen haben sich neben dem Wettkampf die beiden Vorbereitungsläufe – der zweite findet am Sonntag, 23. Juli, um 9 Uhr statt – längst etabliert. Ab einer Zielzeit von 1:45 Stunden geht es im 15-Minuten-Takt geführt von erfahrenen Sportlern des Lauftreffs auf den Rundkurs.

Der Wettkampfcharakter ist dabei noch außen vor, vielmehr geht es auf der Strecke auch darum, sich zu unterhalten und die Atmosphäre gemeinsam zu genießen.

Mit der Verpflegung und in der Gruppe zu laufen, ist einfach abwechslungsreicher. Sonja Fronz

Teilnehmerin

In besonderer Weise galt das in diesem Jahr für den Streckenabschnitt in Schluttenbach, wo die Läufer das Lindenbrunnenfest passierten.

Doch keiner der Läufer ließ sich bei bestem Wetter schweißgebadet von den Verlockungen der Stände hinreißen und alle kamen wieder im Horbachpark an, wo es zum Abschluss Hefezopf und Melone gab.

„Mit der Verpflegung und in der Gruppe zu laufen, ist einfach abwechslungsreicher“, sagt Sonja Fronz erfreut über die Möglichkeit. Auch Roland Kohm und Helmut Läpple von den Mitternachtsläufern aus Bischweier nutzen den Lauf zu Trainingszwecken.

„Ich bereite mich auf den Halbmarathon in Karlsruhe im September vor, das wird mein 70. Halbmarathon“, berichtet der 70-Jährige stolz von seiner Lauferfahrung.

Zum Selbst-Üben sind die Wege in Ettlingen bereits ausgeschildert

Und wer auf der bewährten Ettlinger Strecke eigene Lauferfahrung sammeln will, kann das auch in den kommenden Wochen tun.

Die Strecke ist mit Pfeilen und Pferdestreu im Wald für alle ausgezeichnet, die dort allein trainieren wollen, berichtet Frommhold.

Derweil wächst bei ihm die Vorfreude auf den Wettkampf. Denn mehr als 200 Laufwillige haben sich bereits angemeldet.

„Alle Läufe werden wieder besser gebucht als noch im letzten Jahr, daher wollen auch wir an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen“, erläutert der 55-jährige.