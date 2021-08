12 Stimmen aus Baden

Landwirt aus Ettlingen zur Bundestagswahl: „Für mich ist das keine Wahl“

Alexander Kunz fühlt sich von Politikern alleingelassen. Den BNN erzählt der Landwirt aus Ettlingen, was er sich von der neuen Regierung wünscht und was nicht – die wird am 26. September gewählt.