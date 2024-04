Lego-Bautage der Liebenzeller Gemeinde begeistern Kinder

Nachwuchsarchitekten in Aktion

Baumaterial ist im Überfluss vorhanden, zahlreiche Handwerker sind bereit, sofort loszulegen, die Baugenehemigungen sind längst erteilt – ein modernes Märchen? Nein, die Lego-Bautage 2024 der Liebenzeller Gemeinde unter dem Motto „Wir bauen gemeinsam eine Stadt“ waren ab Freitag wieder angesagt. Sie endeten am Sonntag mit der großen Präsentation.

„Die Anmeldungen liefen superschnell. Schon nach zwei Tagen waren acht Plätze weg“, sagte Pastor Dennis Lepp, der selbst eine der sieben Gruppen mit sieben- bis elfjährigen Kindern betreute. Dabei gab es verschiedene Bauphasen – „zuerst das Traumhaus, dann ein Großprojekt wie das Krankenhaus“. Dazwischen Geschichten aus der Bibel. Weil Bauen Hunger und Durst macht, war auch ein Büfett aufgebaut, wo die Gruppen geschlossen Essen fassen konnten.

Gemeinsames Singen stimmt auf den Tag ein

Bei 35 Kindern war eine Menge Energie im Raum. Deshalb sangen sie zur Begrüßung im Gemeinderaum unter der Leitung von Rebekka Hirth erstmal ein Lied. „Hallo Ciao Ciao“ wurde gestisch begleitet und vermittelte die Botschaft: „Fühl dich einfach wie zu Hause“. Das musste den Kindern niemand zweimal sagen – solange es nur recht schnell zu den bunten Bausteinen mit den Noppen ging.

Meike Graf vom Südwestdeutschen Jugendverband EC (Entschieden für Christus), die auch das in großen Kisten farbenrein sortierte Baumaterial mitgebracht hatte, gab die Bauregeln bekannt: „Wir bauen gemeinsam und ganz wichtig: Kein Stein verlässt das Gebäude!“

An den Bautischen herrschte glückselige Geschäftigkeit. Doch nicht alle wussten, dass auch bei Lego Stabilität nur im Verband – Steine halb versetzt „mauern“ – erzielt wird. „So sieht das Musterhaus aus“, sagte der junge Pastor Dennis zu den Jungs aus seiner Gruppe. Moritz fand: „Nö, ich würd’s ganz anders machen“.

Nicht jeder wird ganz fertig

Als alle Häuser fertig sind, werden sie auf einer Platte von rund zwölf Quadratmetern mit vorgezeichneten Straßen aufgebaut. Bei Samuel Neukirchs Gruppe wollten die etwas verträumten Jungs aber erstmal ein Boot bauen. Vom Erdgeschoss des Traumhauses standen darum nur zwei Mauern.

In der Mädchen-Gruppe von Lore Luithle einen Bautisch weiter ist das Traumhaus – sogar mit Balkon – schon fast fertig. Larissa, Benita und Elisabeth hatten auch an den Sonnenschirm gedacht und machten sich an die Dachterasse. Shari, Olivia („zu Hause spiel’ ich mit dem Lego von meinen Brüdern“) und Flora bauten sich eine „Villa Kunterbunt“. Einen Schimmel und ein Äffchen hatten sie schon bereitgelegt.