Leiche in der Ettlinger Alb ist vermutlich vermisste 76-Jährige aus Bruchsal

Am Donnerstagmorgen wurde der leblose Körper in dem Flüsschen in Ettlingen gefunden. Am Freitagvormittag gingen bei der Polizei neue Hinweise ein.

Bei der am Donnerstagmorgen in der Ettlinger Alb gefundenen Leiche handelt es sich wohl um eine 76 Jahre alte Frau, die in Bruchsal vermisst wird. Dies teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Freitagnachmittag mit.

Angehörige hätten sich bei der Polizei gemeldet, dadurch hätten sich die Hinweise auf die Vermisste ergeben, erklärte Polizeisprecher Raphael Fiedler auf Nachfrage. Weitere Details zur Identität der Toten konnte er am Freitagnachmittag noch nicht nennen.

Auch zur Todesursache gibt es noch keine genauen Erkenntnisse. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht, so Fiedler. Man vermute, dass die Frau nicht direkt an der Fundstelle in die Alb gefallen sei, sondern ein Stück entfernt flussaufwärts. „Sie wurde noch ein bisschen von der Alb mitgetragen.“ Zwischen „mehreren Stunden oder wenigen Tagen“ habe die Frau vor dem Leichenfund wahrscheinlich im Wasser gelegen.

Obduktion in Heidelberg

Ein Naturbeobachter hatte den reglosen Körper am Donnerstagmorgen in der Alb entdeckt und die Polizei informiert ( die BNN berichteten). Die Bergung durch die Feuerwehr gestaltete sich laut Polizeisprecher Fiedler wegen des unwegsamen Geländes schwierig.

Genauere Informationen zur Todesursache erhofft sich die ermittelnde Kriminalpolizei durch die Obduktion. Diese soll laut Fiedler Anfang kommender Woche im Universitätsklinikum Heidelberg vorgenommen werden. Mit Ergebnissen rechnet er Mitte der Woche.

Erst im Juli war die Leiche eines 32 Jahre alten Mannes aus Gambia in der Ettlinger Alb gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass er wohl bei einem Unfall am Wasser tödlich verunglückte. Final ausschließen wollte sie beim Tod durch Ertrinken auch einen Suizid nicht.