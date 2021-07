Was verbirgt sich hinter dem Namen „Groß-Ott“ in Ettlingenweier?

Die Groß-Ott-Straße in Ettlingenweier wirft bei einem BNN-Leser Fragen nach der Herkunft des Namens auf. Warum Groß Ott zwar groß war, aber eigentlich ganz anders hieß.

An Ortskenntnis mangelt es Josef Offele sicherlich nicht. 16 Jahre war er in Ettlingen Oberbürgermeister, lange Jahre Bürgermeister, bis heute ist er Vorsitzender der Bürgerstiftung. Er kennt die Stadt wie seine Westentasche.

Doch ein Straßenschild in seinem Wohnort Ettlingenweier stellt ihn vor ein Rätsel. Was hat es mit der Bezeichnung Groß-Ott-Straße auf sich? Wer war der Herr Ott oder hieß er gar Herr Groß oder ist es ein schon früh eingeführter moderner Doppelname?

Ein erklärendes Zusatzschild gibt es anders als bei anderen Straßen nicht und auch in Ettlingenweier konnte Offele niemand sagen, was es mit „Groß-Ott“ auf sich hat. Dann fragte er bei den BNN nach. Die Lösung war dort ebenfalls nicht so leicht zu finden. Pfarrer i.R. Engelbert Baader, vielfältig auf den Spuren Ettlinger Geschichte unterwegs, konnte sich ebenfalls keinen Reim auf die Straßenbenennung machen.