Ausgefallener Verkehrsrechner kann repariert werden

Licht am Ende des gesperrten Ettlinger Wattkopftunnels

Der Wattkopftunnel, die wichtige Verbindung vom Albtal, an Ettlingen vorbei und weiter Richtung Karlsruhe, bleibt weiter geschlossen. Wie das Landratsamt Karlsruhe am Dienstag wissen ließ, dauert die Reparatur des ausgefallenen Verkehrsrechners in Stuttgart weiter an. Man rechne am Mittwoch damit, zu erfahren, wann er tatsächlich instandgesetzt sei.