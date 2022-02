Der Ursprung: Eindeutig belegt ist nicht, wo der romantische Schloss-Brauch her stammt. Eine Erklärung deutet Richtung Italien, wo sich in Florenz die Absolventen der Sanitätsuniversität San Georgio nach ihrem Abschluss an der Ponte Milvio verewigten. Die Vorhängeschlösser ihrer Spinde besiegelten das Ende der Unizeit. Wird ein Schloss vorzeitig entfernt, zerbricht die Liebe, sagen Verfechter des Brauchs. Deshalb versenken Paare den Schlüssel gern direkt im Wasser.

Beliebte Brücken: In die Top 10 der beliebtesten Liebesschloss-Brücken gehört in Deutschland die Kölner Hohenzollernbrücke, wo etwa 40.000 Schlösser hängen. Besonders beliebt sind auch die Michaelisbrücke in Hamburg und die Thalkirchner Brücke in München. International sind beispielsweise in London die Millennium Bridge oder die Kampa-Brücke in Prag.

Kritik: Bei aller Liebe – in vielen Städten ist das Aufhängen von Liebesschlössern auch verboten, etwa in Berlin oder Venedig. Die Brückenbauwerke sollen vor Korrosion geschützt werden, die Optik leide durch massigen Behang. Irgendwann geht es schlichtweg ums Gewicht. Das Geländer der Brücke Pont des Arts in Paris stürzte 2015 teils ein, seither geht die Stadt gegen den Schloss-Trend vor.