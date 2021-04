Kommunen müssen wieder selbst anpacken

Lieferprobleme bei Schnelltests für Schulen? Nichts Neues in der Corona-Politik.

Zum Start der Testpflicht an Schulen in Baden-Württemberg sollten eigentlich Schnelltests vom Land bereit gestellt werden. Viele Schulen warteten auf die Lieferungen - und kümmerten sich selbst um die Beschaffung. Keine Besonderheit in der Corona-Politik.