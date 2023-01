Nach den bisherigen Informationen der Polizei war ein Lkw-Fahrer um kurz vor 10 Uhr auf der B3 von Malsch kommend in Richtung Karlsruhe-Süd unterwegs. Dabei geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in den Auflieger eines in Richtung Rastatt fahrenden zweiten Lastwagens. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde dabei verletzt und in eine Klinik gebracht.

Durch den Aufprall wurde ein Teil der Ladung des Aufliegers auf die Fahrbahn geschleudert. Die B3 musste zwischen Neumalsch und Ettlingen in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Polizei rechnet damit, dass die Bergungsarbeiten noch bis etwa 16 oder 17 Uhr andauern werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Erkenntnisse vor.

Dieser Beitrag wird aktualisiert (Stand: 14.00 Uhr)