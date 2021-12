Lotto-Spieler aus dem Raum Ettlingen gewinnt 2,1 Milllionen Euro

Mit den Gewinnzahlen 4, 5, 10, 17, 26 und 28 hat sich ein Lotto-Spieler aus dem Raum Ettlingen bei der Mittwochsziehung am 15. Dezember über eine vorzeitige Bescherung freuen dürfen. Wie Toto-Lotto Baden-Württemberg mitteilte, gab es bundesweit noch einen zweiten Volltreffer in Nordrhein-Westfalen. Die beiden Glückspilze teilen sich nun die Gewinnsumme und jeder darf sich über genau 2.165.656,60 Euro freuen - also: 2,165 Millionen.

Mit der passenden Superzahl wäre der Gewinn sogar auf 17,3 Millionen Euro angewachsen. Wer hinter dem Gewinner aus Baden steckt, ist Lotto BW noch nicht bekannt. Er oder sie gab den für mehrere Wochen laufenden Spielschein Ende November anonym in einer Nachbargemeinde von Ettlingen ab.

Baden-Württemberg steuert auf Rekord zu

Der Volltreffer war der 30. baden-württembergische Millionengewinn des Jahres. Erst Mitte November gewann ein Lotto-Spieler aus dem Enzkreis ebenfalls über zwei Millionen Euro.

Der Südwesten steuert damit auf eine Rekordzahl an Millionentreffern zu, denn durch die Silvester-Lotterie kommen am 31. Dezember garantiert noch sieben weitere Gewinne im siebenstelligen Bereich hinzu. Den letzten Sechser im Raum Ettlingen hatte es im November 2020 gegeben. Damals lag die Gewinnquote bei verhältnismäßig bescheidenen 709.000 Euro.