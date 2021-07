Bundespolizei warnt vor Gefahren

Mädchen fährt auf Güterzug von Ettlingen bis Offenburg

Zwei Mädchen haben sich am Dienstagabend in Lebensgefahr begeben, als sie in Ettlingen auf einen Güterzug kletterten. Als der Zug losfuhr, konnte sich nur eines der Mädchen mit einem Sprung vom Zug retten.