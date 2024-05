Viele Stände, Angebote, Musik, Tanz und geöffnete Läden bis in die Abendstunden. Auch in diesem Jahr hat der Mai Happy Day Besucher aus nah und fern nach Ettlingen gelockt.

Buntes Treiben am Samstagnachmittag in der Ettlinger Altstadt. Der Mai Happy Day entpuppt sich auch in seiner dritten Auflage als Besuchermagnet. „Wir wollten einfach daheim raus und in Frühlingsstimmung kommen“, bemerken Sybille und Martin Hüge aus Schöllbronn. Die Familie schätzt das Programm – mit ihren drei Kindern sei das angenehmer als eine Shoppingtour. Jetzt lassen sie sich erst einmal auf den Liegestühlen nieder und genießen das Drumherum.

Auf dem Erwin-Vetter-Platz wird gerockt

Auf dem Erwin-Vetter-Platz wird derweil gerockt. Die Musiker der Ettlinger Pro Music School stellen ihre Liebe zur Musik unter Beweis. Neben vielen Ständen haben die Geschäfte bis in den Abend geöffnet – die Ettlinger Werbegemeinschaft ist Mitorganisator, ein Großteil der 60 Mitglieder macht mit.

„Überall gibt es kleine Highlights, das macht die Vielfalt aus. Uns geht es in erster Linie nicht ums Verkaufen, sondern darum, die Stadt zu beleben“, betont der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Ettlingen, Christian Rissel. Und das scheint zu gelingen: Durch die Gassen schlängeln sich die Menschen und die Frequenz in seinem gleichnamigen Schuhgeschäft sei doppelt so hoch wie an „normalen“ Samstagen.

Vor dem Rathaus hat sich die „Bleib auf dem Teppich Session“ ausgebreitet. Sami und Johnny – so nennen sie sich in Musikerkreisen – wollen junge Musiker und das Publikum zusammenbringen. Bands wie Spaulding, Roseline und Resolute treten auf – die offene Bühne ist für alle geöffnet, die etwas vorführen wollen.

Es läuft super, die Leute genießen die Atmosphäre Benjamin Lichtenberger

Serviceangestellter im Lokal „Zum Sternen“

Die Cafés rund um den Narrenbrunnen sind proppenvoll. „Es läuft super, die Leute genießen die Atmosphäre“, freut sich Benjamin Lichtenberger, Serviceangestellter im Lokal „Zum Sternen“. Besonders angesagt sind Aperol und der hausgemachte Eistee.

Spechtmobil steht in Ettlingen vor dem Schloss

Vor dem Schloss lacht die Sonne, und die Kinder auch. Kein Wunder, denn hier hat das Spechtmobil sein Zelt aufgeschlagen. Am Kettcar-Parcours hat sich eine kleine Schlange gebildet. „Hier kann man sich auspowern und Spaß haben“, strahlt der achtjährige Batu. Seine Mama Hülya schaut zu, „welch ein tolles Angebot für alle Altersgruppen“.

Andere Kinder beschäftigen sich mit Seilhüpfen, Leitergolf oder Mandalas. „Heute ist alles so locker und entspannt, wir begrüßen die schöne Jahreszeit“, meint Specht-Mitarbeiterin Monika Firnkes. Nebenan füllt sich die Tanzfläche, „Lebensfreude, gerne mittanzen“, so lädt das Plakat ein. Zu „Summer of ´96“ wird tempogetreu und lebendig performt.

Kunst aus alten BNN-Zeitungen

Auch in diesem Jahr stellt der Kunsthandwerkermarkt Dekoartikel aus, die ins Auge stechen. Bärbel Großmann ist vom Dobel mit ihrem Stand angereist und hat Objekte aus Papier, sogenanntes Pulp, dabei. Sie erklärt, wie die Kunstwerke entstehen – nämlich aus vielen ausgelesenen BNN’s. Zuerst werden die Zeitungen zerrupft und dann in einem aufwendigen Verfahren zu einer spachtelfähigen Masse verarbeitet. Schließlich lassen sich daraus Skulpturen formen. Das Schwarzwaldmädel ist eines ihrer Lieblingsmotive.