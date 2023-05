„Mai Happy Day“ – Ettlinger Handel hofft auf Kunden in Kauflaune

Länger einkaufen, länger Musik hören, länger verweilen - das sollen Einheimische und Gäste am Samstag in Ettlingen. Was bei dem „Mai Happy Day“ in der Altstadt so alles geboten ist.

Frühlingsgefühle wecken und in Kauflaune versetzen wollen das Ettlinger Stadtmarketing und die Werbegemeinschaft, der Zusammenschluss von Händlern in der Innenstadt, am Samstag. Unter dem Motto „Mai Happy Day“ öffnen die Geschäfte im Zentrum deutlich länger als sonst, nämlich von 10 bis 21 Uhr.

Aktionen in den Läden und Foodtrucks

Es gibt Foodtrucks an verschiedenen Standorten in der Altstadt, außerdem ein musikalisches Begleitprogramm und Aktionen in den Läden. „Wir hoffen auf regen Zuspruch zu unserem Angebot“, sagt Christian Rissel, Chef der Werbegemeinschaft.

Die Leute kommen gerne in die die Innenstadt. Christian Rissel, Chef der Werbegemeinschaft

Er sei ganz zuversichtlich, denn schon der verkaufsoffene Sonntag mit dem begleitenden Autosalon Ende März habe gezeigt, „die Leute kommen gerne in die Innenstadt und sie kaufen dort auch“.

Bemerkbar mache sich, dass mehr Menschen aus Karlsruhe den Weg nach Ettlingen fänden, was der Handel darauf zurückführe, dass die Baustellensituation in der Nachbarstadt „doch abschreckt“. Kunden schätzten zudem Ettlingens vielfältige Gastroszene und dass es kaum Leerstand gebe.

Der „Mai Happy Day“ hat als Format im vorigen Jahr zum ersten Mal das „Spring Fever Night Shopping“, also einen verlängerten Einkaufsabend am Freitag, abgelöst. Die Resonanz „war gleich sehr positiv“, erklärt Denise Bonhage aus dem Stadtmarketing-Team.

Kunst im Rosengarten und Live-Musik auf dem Erwin-Vetter-Platz

Auch sie geht von einer gut besuchten Innenstadt aus, zumal noch Wochenmarkt sei. Außerdem belebe der Kunstverein ArtEttlingen mit einer großen Open-Air-Schau am Schloss und im Rosengarten die Szene. Die Schlossfestspiele wollen mit dem Bürgerchor durch die Gassen ziehen und Ausschnitte aus der Oper „Der Freischütz“ präsentieren.

Als Gitarrist und Sänger ist am Samstag Thommy unterwegs, den man beispielsweise von der Sommerlounge 2022 her kennt. Und die Pro Music School bespielt – wie am verkaufsoffenen Sonntag – wieder den Erwin-Vetter-Platz.

Auch das Spechtmobil ist präsent

Verpflegen können sich Besucher in den zahlreichen Cafés und Restaurants oder eben an den erwähnten Foodtrucks, die Bonhage zufolge „internationale Küche bieten“ – von klassischen Waffeln bis zu indischen Gerichten.

Wer mit Kindern unterwegs ist, kann beim Spielmobil des Jugendzentrums Specht auf dem Erwin-Vetter-Platz einen Zwischenstopp einlegen. In der Marktpassage erlebt man Yoga-Darbietungen.

Neue Blumendeko in Straßen und Gassen

Vom Event am Samstag künden seit kurzem auch große Blumenkugeln, die – ähnlich wie eine Weihnachtsbeleuchtung – in verschiedenen Gassen aufgehängt sind und dort den Sommer über bleiben sollen.

Die „Dauerblüher“ kosten laut Stadtmarketing 30.000 Euro, wobei 75 Prozent davon über das Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“ getragen werden. Dank dieser Unterstützung hat die Stadt zudem vor kurzem 20 neue Pflanzkübel angeschafft und neue Sitzbänke für ein Päuschen in der Altstadt.

Für den „Mai Happy Day“ wendet das Citymanagement übrigens 10.000 Euro auf. An diesem Betrag ist die Werbegemeinschaft mitbeteiligt.

Shuttle ins Zentrum verkehrt länger

Und noch etwas: Der Sparkassen-Shuttle vom Dickhäuterplatz (ehemalige Rheinlandkaserne) zur Albbrücke (Schillerstraße ) verkehrt wegen des Events länger als sonst. Im Zehn-Minuten-Takt ist er zwischen 10 und 21.30 Uhr unterwegs, teilt das Stadtmarketing mit. Das Angebot ist kostenfrei. An der Kaserne kann man ebenfalls gratis das Fahrzeug abstellen und dann umsteigen.