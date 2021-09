„MaiBike“ lockt 1.000 Mountainbike-Fans nach Ettlingen

Ein Mekka der Mountainbiker war Ettlingen am Wochenende: Die verlegte „MaiBike“ des MTB Karlsruhe lockte mit drei Rundkursen und einem Pumptrack im Horbach-Park. Zudem gab es eine Jubiläums-Party.

Der Ettlinger Horbachpark verwandelte sich am Wochenende in ein Zentrum für junge Musik- und Bewegungskultur – inklusive Pumptrack, Mountainbiking, Hip-Hop und Breakdance. Bei der coronabedingt aus dem Frühjahr verlegten „MaiBike“ des Mountainbike-Clubs (MTB) Karlsruhe gingen außerdem am Sonntag rund 1.000 Menschen auf drei eigens ausgeschilderte Strecken im Albtal.

So wie Silke und Stefan Bodemer aus Rheinstetten. Sie holten sich schon am Samstagmittag kurz nach Beginn der „MaiBike“ ihre Startunterlagen für Sonntag ab – samt Streckenbeschreibung. „Wir haben uns für die 68 Kilometer-Tour entschieden“, erzählt Silke Bodemer. Das ist die Marathonstrecke mit 1.500 Höhenmetern namens Albgold-Ride. Hinzu kommen der AlbtalPlus-Ride mit einer Länge von 48 Kilometern und der Robert-Determann-Ride mit 25 Kilometern.

Vereinsmitglieder haben sämtliche Strecken mit einer Gesamtlänge von mehr als 141 Kilometern für diesen einen Tag aufwändig beschildert. Auf dem Albgold-Ride geht es durch den Ettlinger Stadtwald zunächst in Richtung Wolfartsweier und Grünwettersbach und vorbei an Busenbach, Waldbronn, Etzenrot, Spielberg, Burbach und Marxzell in Richtung Frauenalb. Bei Bernbach macht die Strecke an Völkersbach und Schluttenbach vorbei kehrt nach Ettlingen.

In dieser Zusammenstellung sind wir die Strecken noch nicht gefahren. Stefan Bodemer, Starter beim Albgold-Ride

„Mountainbike fahren macht an sich Spaß“, erzählt Stefan Bodemer über das Hobby des Paares. Vor allem die abgesteckte und vorgegebene Strecke sowie die Verpflegungsstationen seien ein Anreiz mitzufahren.

Er kenne sich zwar in den Bergen hier rund um Ettlingen gut aus, meint Stefan Bodemer. „In dieser Zusammenstellung sind wir die Strecken aber noch nicht gefahren“.

Im Horbachpark ist der Pumptrack die Attraktion

Im Horbachpark selbst ist der eigens für die „MaiBike“ von der Stadt Ettlingen organisierte Pumptrack die Attraktion – vor allem für die jüngeren Besucher.

Die Bahn hat vorgegebene Wellen und Kurven – ein perfekter Übungsparcours für das Mountainbiken. Der MTB Karlsruhe, mit 900 Mitgliedern einer der größten Vereine in diesem Bereich im Südwesten, hat den Wunsch, in Ettlingen einen solchen Pumptrack fest zu installieren.

Ettlingen soll einen fest installierte Pumptrack bekommen

Dafür kommt möglicherweise ein derzeit verwaister Schotterplatz im Horbachpark in Frage. MTB-Vereinsverantwortliche besichtigten am Samstag gemeinsam mit dem Ettlinger Oberbürgermeister Johannes Arnold schon mal das Gelände.

„Das ist ein spannender Ansatz“, so Arnold, der sich besonders erfreut darüber zeigte, dass der Verein nach Angaben von Marketingleiterin Mirjam Büttner dafür wohl auch Sponsoren auftreiben kann.

Nur bei einer Sache sind die MTB’ler skeptisch: Obwohl sich die Vereinsaktivitäten größtenteils in Ettlingen und im Albtal abspielen, kommt eine von Oberbürgermeister Arnold mit einem kleinen Augenzwinkern vorgeschlagene Umbenennung des Vereins in MTB Ettlingen für die meisten nicht in Frage.

Bei der „MaiBike“ gibt es auch eine Jubiläums-Party

Im Horbachpark gab es noch mehr Programm: so etwa ein Mountainbike-Technikparcours und Moutainbike-Shows am Sonntag. Kombiniert wurde die „MaiBike“ wegen des 30-jährigen MTB-Jubiläums in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem Hip-Hop- und Breakdance-Festival.

Zudem gab es Auftritte der regionalen Musikbands Selina Cifric, Lisa Huber & Band sowie Ajon am Freitag- und am Samstagabend. Die Veranstaltung wurde mit Unterstützung des Kultur- und Sportamts Ettlingen umgesetzt.