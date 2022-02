25-jähriger Autofahrer kracht in Malsch gegen geparkten Lkw

Ein Autofahrer ist am späten Freitagabend in Malsch von der Straße abgekommen und gegen einen geparkten Lastwagen gekracht. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann alkoholisiert war. Er wurde mittelschwer verletzt.

Unfall am Freitagabend

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 23.10 Uhr an der Otto-Eckerle-Straße in Malsch. Ein Autofahrer wollte abbiegen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte frontal gegen einen auf einem Parkplatz geparkten Lkw.

Der 25 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Die Polizei vermutet, dass er alkoholisiert war. Der entstandene Sachschaden am Wagen und am Lkw wird auf insgesamt rund 85.000 Euro geschätzt.