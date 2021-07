28-Jähriger verursacht Unfall mit Feuerwehrfahrzeug in Malsch

Bei einem Auffahrunfall in Malsch ist am Dienstagabend eine Person leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher übersah das vor ihm bremsende Auto.

Wie die Polizei mitteilte, führ der 28-Jährige am Dienstag um kurz nach 18 Uhr mit einem Feuerwehrauto auf der Beethovenstraße in Richtung Ettlingen. Kurz vor dem Ortsausgang übersah er den vor ihm bremsenden Ford und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 23-jährige Ford-Fahrer leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung an der Unfallstelle war nach Angaben der Polizei nicht notwendig. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.