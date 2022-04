300.000 Euro Sachschaden: Doppelhaushälfte in Malsch brennt ab

Eine Doppelhaushälfte in Malsch ist am Freitag abgebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden im sechststelligen Bereich. Zwei Personen verletzten sich leicht.

In einer Doppelhaushälfte in Malsch ist am Freitagmittag ein Brand ausgebrochen. Dabei verletzten sich zwei Personen, teilte die Polizei mit.

Gegen 12.45 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf. In dem Haus wohnen neben einer 66-jährigen älteren pflegebedürftigen Frau, deren Tochter und vierjähriger Enkel. Alle drei Bewohner konnten sich ins Freie retten. Die vierzigjährige Tochter und ihr Sohn kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 300.000 Euro. Das Nachbargebäude wurde nicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.