Die im Raum stehenden Gewaltvorwürfe gegen den einstigen Pfarrer und Ehrenbürger Anton Böhe scheinen das Diskussionsthema in Malsch zu sein. Der Pfarrgemeinderat will betroffenen Menschen eine helfende Hand reichen.

Das Wirken von Pfarrer Anton Böhe in Malsch ist in der Gemeinde ein großes Diskussionsthema. Gegen den Geistlichen, der schon 1998 gestorben ist, werden schwere Vorwürfe wegen körperlicher Gewalt erhoben. Soll man ihm die Ehrenbürgerwürde aberkennen und die Anton-Böhe-Straße umbenennen?

Oder sollte man die Dinge ruhen lassen, da in der Zeit Böhes als Malscher Pfarrer von 1952 bis 1985 Züchtigung in Deutschland (bis 1973) nicht verboten war? Immer mehr Menschen melden sich zu Wort. Nicht nur in Leserbriefen in den BNN drückt sich die Betroffenheit zum Thema Pfarrer Böhe aus.

Von „Anrufen ohne Ende“ berichtet Rainer Walter von den Heimatfreunden Malsch. Diese hatten zeitgleich mit dem Rathaus im Oktober 2020 ein Schreiben aus dem Ausland eines ehemaligen Religionsschülers von Böhe Anfang der 1970er Jahre erhalten, in dem große Verwunderung und Unverständnis darüber ausgedrückt wird, dass dieser Ehrenbürger ist. Gewalt sei an der Tagesordnung gewesen.