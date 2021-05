Furcht vor Problemen für den Handel

Diskussion um Parken im Zentrum von Malsch: Bewohner bekommen keine Sonderrechte

Freies Parken für die Anwohner. Das forderten Bürger in Malsch, die enormen Parkdruck in den Straßen im Ortskern kritisieren. Die Gemeinde schmetterte das Anliegen jedoch ab und will das Problem durch einen Zeit-Bonus mit der Parkscheibe lösen.