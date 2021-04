Fahrer wird angezeigt

Ohne Führerschein, betrunken und mit selbst gebasteltem Autokennzeichen in Malsch unterwegs

Einem aufmerksamen Zeugen ist am Mittwoch ein Auto in der Alten Gaggenauer Straße in Malsch aufgefallen, an dem selbst gemalte Kennzeichen angebracht waren. Außerdem wurde das Fahrzeug von einem wohl betrunkenen Fahrer bewegt.