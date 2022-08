Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrer verletzt sich bei Unfall in Malsch-Völkersbach schwer

Ein 19-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagnachmittag in Ettlingen auf der Landstraße 613 bei Völkersbach schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Dienstagnachmittag in Ettlingen auf der Landstraße 613 bei Völkersbach ereignet.

Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr gegen 16.10 Uhr auf der L613 von Malsch-Völkersbach in Richtung Ettlingen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam der Fahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Als er wieder fahren wollte geriet das Auto ins Schleudern, kam erneut von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 7.000 Euro.