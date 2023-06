Bademeister im Malscher Freibad verprügelt

Mehrere unbekannte Täter schlugen am späten Sonntagnachmittag im Malscher Schwimmbad auf einen Bademeister ein. In der Folge musste das Opfer in eine Klinik gebracht werden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der geschädigte Bademeister das Freibad schließen und wies eine Personengruppe gegen 19:25 Uhr an, das Bad zu verlassen. Nach einem kurzen Gespräch schlug wohl ein Mann aus der Gruppe unvermittelt dem 42-jährigen Opfer mit der Faust in das Gesicht.

Mindestens ein weiteres Mitglied der Gruppe soll das Opfer anschließend ebenfalls angegriffen haben. Der Geschädigte flüchtete nach Polizeiangaben vor den Tätern, woraufhin diese das Bad verließen. Durch die Schläge trug der 42-Jährige offensichtlich eine Platzwunde und Schwellungen im Kopfbereich sowie mindestens einen ausgeschlagenen Zahn davon. Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte das Opfer eine Karlsruher Klinik.

Sechs Personen sollen an Angriff in Malscher Freibad beteiligt gewesen sein

Bei der Gruppe soll es sich um sechs Personen, darunter zwei Frauen, gehandelt haben. Fünf der Personen waren augenscheinlich zwischen 20 und 30 Jahre alt. Eine männliche Person kann auf etwa 40 bis 50 Jahre geschätzt werden.

Drei der männlichen Gruppenmitglieder trugen laut Polizei je eine neon-orange, neon-gelbe, grüne Badehose und hatten einen Dreitagebart sowie dunkle, kurze Haare. Eine der beiden Frauen war bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer dunklen kurzen Hose sowie hellblauen Badeschuhen.

Zudem trug sie lange, dunkle Haare, welche zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243 3200-0 in Verbindung zu setzen.

Durch den verletzungsbedingten Ausfall des Mitarbeiters kann es in den kommenden Tagen im Freibad Malsch zu eingeschränkten Öffnungszeiten kommen.