Brennender Lkw auf der A5 bei Malsch: Vollsperrung der Autobahn in Richtung Süden

Am Dienstagmittag

Das Fahrzeug hat es auf den Standstreifen in Höhe des Parkplatzes Silbergrund geschafft. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Auflieger, der mit Holzwänden beladen war, komplett.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, wurde aber durch Rauchgas verletzt und in ein Krankenhaus gebrach, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Die Fahrbahn in Richtung Süden wurde zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord voll gesperrt. Eine Ausleitung des Verkehrs in Richtung Süden erfolgt an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd.

Stau auf den Umleitungsstrecken

Durch die starke Rauchentwicklung kam es zu teilweise erheblichen Sichtbehinderungen auf der Fahrbahn in Richtung Norden. Auf den Umleitungsstrecken kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildung.

Der aufgestaute Fahrzeugverkehr auf der A5 wird derzeit über die Behelfsausfahrt Malsch abgeleitet. Die Löscharbeiten und die anschließende Bergung des Schwerfahrzeuges dürfte noch mehrere Stunden dauern.