Brand zerstört mehrere Hektar Feldfläche bei Malsch

Massive Rauchwolke, schnelle Ausbreitung. Ein Flächenbrand hat am Dienstagabend auch in Malsch die Feuerwehr beschäftigt, die gegen das Feuer ankämpfte.

Ein Flächenbrand hat am Dienstagnachmittag auch die Feuerwehr in Malsch auf Trab gehalten. Nach dem Alarm gegen 16 Uhr rückten die Wehrleute zum betroffenen Areal nahe der Durmersheimer Straße/B3, also zwischen Bundesstraße und Autobahn.

Auslöser des Feuers in Malsch ist nicht bekannt

Mehrere Hektar Getreidefeldfläche wurden ein Raub der Flammen, so die Polizei. Das Feuer breitete sich auf ausgetrocknetem Grund schnell aus, die Rauchwolke war laut Feuerwehr weithin sichtbar. Gegen 17.30 Uhr war das Feuer soweit unter Kontrolle, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Hinweise zum Brandauslöser gebe es noch nicht.

Komplett Malsch war in Sachen Feuerwehr an der Brandbekämpfung beteiligt, die Feuerwehrabteilungen Bruchhausen und Ettlingen-Stadt unterstützten. Ein Feuerwehrkamerad erlitt einen Kreislaufkollaps und musste behandelt werden, berichtet die Feuerwehr.