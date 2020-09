Prototyp im Landkreis

In der Waldhausschule in Malsch erinnert eine CO2-Ampel ans Lüften

Mehr CO2 in der Luft heißt auch: mehr Aerosole. So soll die CO2-Ampel auch eine Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus sein. Die Tüftlerwerkstatt „Fablab“ aus Karlsruhe will weitere Einrichtungen ausstatten.